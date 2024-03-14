Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!

Türkiye gündemini sarsan yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken ikili Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 03:23
Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
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1 Mart'ta Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana gelen kazada Yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı araç emniyet şeridinde bekleyenlere çarpmıştı. Olayın ardından 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi. Yürütülen soruşturmada Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanmıştı.

'NEŞE İÇİNDE KAHKAHALARLA YÜRÜYORLADI'

Bugün ABD saatiyle saat 17:30 civarında New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekti. Fotoğrafları çeken ve Cumhuriyet’e konuşan C.G, “Kanım dondu. Neşe içinde kahkahalarla yürüyorlardı. Eylem Tok ve oğlunu burada bulunan 6. Cadde’de ve 57.Sokak’ta gördüm. Ayrıca konsolosluğa da ihbarda bulundum” dedi.

 

Haber: Mehmet Oktay Buğa

 


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