Eylem Tok ve oğlunun iade kararı, baba Özer Aci’nin acısını az da olsa dindirecek: Oğluma söz vermiştim

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:20

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafik kazası sonucunda Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne neden olan Timur Cihantimur (17) ve kazanın ardından oğlunu ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, “Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

HAVALİMANINDA BEKLEYECEK

Kararı veren ABD’li yargıç Donald Cabell, zanlıların iadesinin ABD ile Türkiye arasındaki antlaşma hükümlerine göre olanaklı olduğunu kaydetti. Reuters’ta açıklamaları yer alan Cihantimur’un avukatları ise henüz reşit olmayan ve suçu kesinleşmemiş bir gencin iadesi “sorun teşkil edebileceği” yönünde savunma yaptı ve hukuki seçenekleri değerlendireceklerini söyledi.

ABD bölge mahkemesinin kararının ardından “çok sevindiklerini” belirten Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şunları anlattı: “Acımızı yaşayamadık ki yasımızı tutalım. Hep yakalanacaklar mı, acaba Amerika iade edecek mi endişesi içindeydik. Ancak böyle bir karar çıkacağını tahmin ediyordum. Türk adaletine teslim edilecekler. Oğluma gidip müjdeyi vereceğim. Defalarca Eylem Tok’a seslendim. Defalarca, ‘ülkene eli kelepçeli gelme’ dedim. Havalimanında bekliyor olacağım.”

Baba Aci, “Sandılar ki yurtdışına kaçarız, bizi aramaktan vazgeçerler. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Bu iade kararı başlangıç ve vesiledir” diye konuştu.