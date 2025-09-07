CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum tartışmaları sürerken, İstanbul Valiliği 6 ilçede tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı. Karar, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın İl Başkanlığı önüne çağrı yapmasından kısa süre sonra geldi. Peki, Eylem ve gösteri yasağı nedir? İstanbul'un hangi ilçelerde eylem yasağı var?

EYLEM VE GÖSTERİ YASAĞI NEDİR?

Eylem ve gösteri yasağı, kamu düzenini sağlamak, toplumsal huzuru korumak ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla valilikler veya kaymakamlıklar tarafından alınan idari bir karardır. Bu yasaklar, belirli bir tarih aralığında toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, oturma eylemi gibi toplu etkinliklerin yapılmasını kısıtlar.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERDE EYLEM YASAĞI VAR?

Valilik açıklamasında, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinliklerin 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Vali Davut Gül ise, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul’un görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.

Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.

İstanbul’umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.