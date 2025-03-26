Eylemlerin aranan yüzü: Mahmut Tanal sosyal medyada fenomen oldu!
CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, son günlerde eylemlerde verdiği tepkilerle öne çıkıyor. Başta gençlerin sevgisini kazanan Tanal, hem meydanlarda hem sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.
Başta X olmak üzere sosyal medya platformlarında fotoğrafları ve videoları paylaşılan Tanal'ın geçmişte gerçekleştirdiği eylemleri de çok konuşuldu.
Öyle ki gençler Saraçhane eylemlerine Mahmut Tanal pankartlarıyla gitti, milletvekilinin elini öpmeye çalıştı. Kendi pankartını gören Tanal öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Sosyal medyada fenomen haline gelen bazı 'Mahmut Tanal olayları' şu şekilde:
1. Meclis konuşmasında aralıksız bir dakika boyunca tekrarlayarak 'İktidar değişmeden ülkenin sorunları çözülmez' demesi.
2. 'Birçok kez' eylemleri engellemek isteyen tomaların üzerine tırmanması
3. 2019'da oy pusulalarının çalınabileceğine yönelik bilgi aldıktan sonra pusula çuvallarının üzerinde uyuması.
4. Ergenekon davasına girebilmek için polis barikatının üzerinden atlaması.
5. Akbelen direnişinde eylem yapan kişileri fişlemek için liste yapan jandarmadan listeyi istemesi, listeyle birlikte kaçan jandarmayı kovalaması.
6. Adalet yürüyüşünde yolda kestiği karpuzu askere ikram etmesi.
7. Polonez işçilerinin protestosuna desteğe gittiğinde kenidisiyle görüşmek için durmayan emniyet müdürünün aracını kovalaması.
Etiketler: #Mahmut Tanal #fenomen
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
- Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- İmamoğlu raporundaki sır
- İktidarın 'İmamoğlu' planı deşifre oldu
- AKP'li Özalan, eylemcilere kin kustu!
- Erdoğan: Heybedeki büyük turplar ortaya dökülmedi