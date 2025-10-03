Eylül ayında 20 kadın öldürüldü: 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun eylül ayı kadına şiddet verileri açıklandı. Verilerine göre eylül ayında erkekler tarafından 20 kadın öldürüldü, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 20 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik bahanelerle, 4 kadın bunların dışında bahanelerle öldürüldü. 11’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Platform bu veriye ilişkin, “11 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Eylül ayında;

▪️ 20 kadın cinayeti,

▪️ 22 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.



ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE ARTIŞ

Eylül ayında öldürülen 20 kadının 5’i evli olduğu erkek, 3’ü oğlu, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si akrabası, 1’i kardeşi, 1’i birlikte olduğu erkek, tarafından katledildi.

Kadınların 12’si evlerinde, 5’i sokakta, 2’si işyerinde, 1’i arabada öldürüldü. Eylül ayında öldürülen kadınların 11’i ateşli silahla, 5’i kesici aletle, 2’si darp edilerek, 2’si boğularak öldürüldü.

Şüpheli kadın ölümlerine de değinen platform, “Bir süredir raporlarımızda da açıkladığımız gibi intihar, kaza veya doğal ölüm gibi gösterilen şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşanmaktadır. Şüpheli kadın ölümleri, maalesef kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği (kadın cinayeti olup olmadığı), intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.