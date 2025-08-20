Eymir Gölü çevresinde korkutan yangın... Ankara Valiliği duyurdu: 2 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Eymir Gölü çevresinde çıkan yangına ilişkin, "Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

"HAVAİ FİŞEK" İDDİASI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27’de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır.