EYT’liler bu kez de bürokrasiye takıldı!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:02

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:02

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte SGK müdürlüklerine koşan 2.5 milyon yurttaşlar yıllarca beklediği müjdeyi almasına karşın adeta hüsran yaşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, bu kez de kurumdaki personel yetersizliği ve yaşanan olağanüstü yoğunluk nedeniyle sıraya takılmış durumda. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, EYT’li yurttaşların emeklilik dilekçelerinin 60 günden önce işleme konamayacağını ve ilk maaşlarını vaat edildiği tarih olan Mart sonunda alamayacaklarını ifade etti.

Sarı, emekli olmak isteyen mağdur işçilerin önüne süreç başladığından bu yana çeşitli engeller çıktığını belirterek, “22 yıldır mücadele eden emeklilikte yaşa takılanlar aslında beklediği sonucu alamadı. AKP iktidarı 2.5 milyon yurttaşımızı ikinci kez mağdur etti. Hatta mağduriyeti çözelim derken yeni mağduriyetler yarattı. İşçinin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir yasayı çıkartırken işçilere hiçbir şey sormadılar. AKP iktidarı her zamanki gibi kendi bildiğini yaparak, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, muhalefete, işverenlere ve konunun esas muhatabı olan işçilere danışmadan, ben yaptım oldu diyerek bu yasayı seçim önü apar topar çıkarttı. EYT yasası bir seçim yatırımıydı. Çünkü bundan bir yıl önce “Ne EYT’si, bizim gündemimizde böyle bir şey yok”, “Çift dikiş yapıp, çift maaş alacaklar, olmaz” diye nutuk çekenler seçimleri kaybedeceğini anlayınca son çare olarak bu yasaya sarıldı. Freni boşalmış kamyon gibi duvara toslayan AKP iktidarı yasayı eksiklerle çıkartınca bu kez EYT’li yurttaşlar ya prim gününe takıldı, ya da staj günlerine takıldı. Yapılması gereken emeklilik için sabit bir çalışma süresi olan 25 yıl sınırı getirmek ve süreyi dolduranı emekli edecek kalıcı bir yasa çıkartmaktı. Türkiye’de emeklilik sistemi baştan aşağıya değiştirilmeli ve sigorta prim günü esas alan bir düzenleme çıkartılmalı” şeklinde açıklamada bulundu.

“SGK EMEKÇİLERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR”

Sarı, emeklilik haklarını almakta güçlük çeken on binlerce yurttaşın yaşadığı sıkıntıyı ise şu sözlerle ifade etti: “2.5 milyon mağdurun emekli olduğunda alacakları ücretler 6-7 bin lira seviyesinde kalacak ve ülkenin zor olan ekonomik koşullarında açlığa mahkum olacaklar. Emekliler insanca yaşayabileceği bir ücret alsa zaten emekli olup da ikinci bir işte çalışmaz. EYT’lier ilk maaşlarını Mart ya da Nisan’da alacaklar diyerek vaatlerde bulundu ancak bu sözlerini de tutamayacaklarını görüyoruz. Şu anda SGK emekçilerine inanılmaz bir yük binmiş durumda. EYT’li yurttaşların maaşları seçimden önceye yetişecek diye, EYT’liler maaşlarını aldı şeklinde algı operasyonu yapacakları için SGK emekçileri gece gündüz çalışıyor. Mart ve Nisan’da emeklilik işlemleri tamamlanıp emekli maaşı tamamlanan mağdurların sayısı 500 bini geçmeyecektir. Normal şartlarda bile bir çalışanın emeklilik işlemlerinin tamamlanma süresi 60 gündür. SGK’nın var olan yüküne ilaveten EYT’lilerin getirdiği yoğunluk sonrasında 2.5 milyon yurttaşın emeklilik işlemleri ancak 5 ayda tamamlanabilir. İzmir’deki üyelerimizden çok sayıda şikayet alıyor. Emekli olabilmek için kuyruklarda bekliyor, günlerce sıra alamıyor, dilekçelerine yanıt alamıyor, işlemleri ağır ilerliyor ve yetersiz personelle iş yürütmeye çalışan bürokrasiye takılmış durumda. Kandırılan EYT’lilerin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve maaşlarını alması Temmuz ya da Ağustos’u bulacaktır. Çünkü SGK’nın bu yükü kaldıracak gücü yok.”

KESK DUYURMUŞTU

EYT düzenlemesinin yayınlanmasıyla birlikte SGK müdürlükleri önünde oluşan uzun kuyruklara yurttaşların yoğun başvurusu sonrasında karşı karşıya kaldıkları iş yüküne isyan eden Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, SGK çalışanları adına yaptığı açıklamada İzmir’de 240 bin EYT başvurusu olduğunu duyurmuştu. SGK müdürlüklerinin 3’te 1 personel kapasitesiyle çalıştığını da duyuran Güven, eksik çalışan sayısı nedeniyle SGK bünyesinde 10 katı personel olsa dahi tüm emeklilik işlemlerinin en erken 1 yıl içerisinde tamamlanabileceğini ifade etmişti.