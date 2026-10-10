Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Cafer Parlak: 'Arkadaşlarımız tehditlerle sürecin dışına itilmeye çalışıldı’

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 6 Ekim'de tutuklanması üzerine Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapıldı. Kıymet Kaya Koçak başkanlığındaki meclis oturumunda YENİ Parti ve CHP adayı Cafer Parlak, AK Parti ve MHP'nin adayı ise Muhammet Çakır oldu. İlk tur oylamada Cafer Parlak 21 oy, Muhammet Çakır ise 15 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada Cafer Parlak 21 oy, Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. Üçüncü tur oylamada Cafer Parlak 18 oy, Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 18 oy aldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

CAFER PARLAK BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Seçimi dördüncü turda 19 oy alan YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak kazandı. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı. Seçim sonrası partililerin sloganları arasında açıklama yapan Parlak, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki şu anda o hukuksuzca tutulan Dr. Mithat Bülent Özmen en kısa zamanda aramızda olacaktır. O gelene kadar bizler parti meclis grubu olarak sahip çıkacağız, herkes bunu böyle bilsin. Başkanımız gözaltına alındığı süreden bu yana bütün meclis üyesi arkadaşlarımız gerek finansal gerek kişisel tehditlerle sürecin dışına itilmeye çalışıldı. Bugün de gördünüz beş tane arkadaşımız tehditle o tarafa oy vermek zorunda kaldı. Son yaptığımız istişarede Dr. Mithat Bülent Özmen o rozeti taksaydı orada olmayacaktı. Onun onuruna yakışır bir şekilde bu meclis kararını aldık"