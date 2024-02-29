Eyüpsultan'da iki İETT otobüsü çarpıştı
Eyüpsultan’da meydana gelen trafik kazasında aynı yönde giden İETT otobüsü durakta yolcu indiren diğer İETT Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanma ve can kaybı olmazken, kaza sonrası her iki otobüste maddi hasar meydana geldi.
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