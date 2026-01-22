Ezgi Alya Yiğit davasında sürücüye verilen 1 yıl 8 ay ceza onandı, dosya AYM’de

Gaziantep’te 12 Nisan 2022’de arkadaşıyla scooter sürerken eski Nizip Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sarı’nın 17 yaşındaki yeğeni Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit davasının karar duruşmasında Sarı’ya “taksirle öldürme suçundan takdiri indirim sebepleri uygulanarak” 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karar üst mahkemeye taşındı. İstinaf Mahkemesi Yiğit ailesinin ceza arttırımı konusunda taleplerini esastan reddederek kararı onadı. Yiğit ailesi dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Cumhuriyet’e konuşan Yiğit ailesinin avukatı Artuğ Pir, “Dosyada taleplerimiz oldu. Esas talebimiz bir şekilde kamera görüntüsünü elde etmekti. Kamera görüntüsü elde etmek için de çok çaba verdik. Defalarca karakollara müzakkere yazıldı. Olay yerini tam olarak görmese bile olay yerine yakın yerleri görebilecek kameraların getirtilmesini istedik ama elde edemedik. Elde edemememizin nedeni olarak aldığımız cevaplarda görüntülerin geri getirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı veya olay yerini gördüğü değerlendirilen kamera görüntüsünün olmaması şeklindeydi. O kamera görüntüleri olmadığı için karar beyanlar ve bilirkişi incelemeleri neticesinde oluştu” dedi. Pir, AYM’den gelecekler kararı beklediklerini dile getirdi.

DESTEĞİ İHTİYACIMIZ VAR

Yiğit’in ablası Kübra Yiğit ise, “Biliyoruz ki Ezgi’nin davası siyasi müdahalenin çok fazla kendini gösterdiği bir dava haline dönüştü. Her zaman bu bize hissettirildi ve verilen kararlarda, soruşturma ve yargı aşamasında bunun etkisini çok fazla gördük. Her zaman bir umutla adaletli bir karar beklerken maalesef ki o siyasi manipülasyonun her zaman bizim dosyamızda var olduğu bize gösterildi. Bu şekilde siyasetin adalete müdahalesiyle birlikte adaletsiz kararlar sadece bugün Ezgi için değil, yarın bu ülkenin tüm evlatları için yaşam hakkının elinden almasının çok basitleştirilmiş olduğunu gösterecek. O nedenle bugün hepimizin sesini yükseltmesi gerekiyor ve bu davanın tekrar gündeme getirilmesi için herkesin yardımına ve desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.