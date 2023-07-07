Ezgi Apartmanı'nda müvekkili ölen avukattan çağrı: Dosyaya gizlilik kararı gelmemeli

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla basına yansıyan binalardan birisi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apt oldu. 36 kişinin yaşamını yitirip 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı binaya ilişkin kolon kesme iddiaları ciddiyetini koruyor.Binada yaşamını yitiren Av. Ahmet Can Zabun ve eşi Nesibe Zabun’un avukatı Uğur Biricik, yaşananları ve gelinen noktayı gazetemize değerlendirdi.

Binanın kamuoyunda bu kadar yer edinmesinde, sağ olarak kurtulan apartman görevlisinin binanın geçmişine ilişkin bütün ayrıntılara hakim olmasının önemine değinen Av. Biricik, “Zira kendisi binanın inşa edildiği tarihten bu yana burada ikamet etmekteydi. Özellikle binanın alt katında bulunan işletmenin yapmış olduğu tadilatlara ve deformasyonlara ilişkin elinde bir takım bilgi ve belgeler vardı. Bunları bizimle paylaştıktan sonra araştırmalarımızı buna göre yaptık” dedi.

(Avukat Biricik, Ezgi Apartmanı'na ilişkin son gelişmeleri Kahramanmaraş'ta muhabirimiz Çağdaş Bayraktar'a anlattı)



“SÜRECE ZARAR VERİLMEMELİ”

Bu sayede bina enkaz haline gelmeden bazı bilgi ve belgelere ulaştıklarını belirten Av. Biricik, “Savcılık nezdinde de soruşturma dosyasına sunabileceğimiz deliller manasına gelen bu belgeleri enkaz kaldırma çalışmalarında da savcılık kanalıyla tespit ettirdik” ifadelerini kullandı. Dekorasyon adı altında binanın esaslı noktalarında yapı statiğini etkileyecek birçok işlemin yapıldığını vurgulayan Av. Biricik, bu işlemi yapan işletmenin bu konuda bir ruhsat başvurusu yapmadığının da ortaya çıktığını söyledi.

Gelinen son aşamada ise dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik rapor aldırılmak üzere bilirkişilere teslim edildiğinin altını çizen Av. Biricik, dosyaya ilişkin gizlilik kararının sürecin şeffaflığına zarar vereceğini belirterek yetkililere böyle bir karar verilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Biricik, şunları söyledi: “Toplanılması gereken herhangi bir delil kalmamıştır. Dolayısıyla her ne kadar bu yönde bir talep olsa da dosyanın gizliliği gerektirecek bir husus bu aşamada söz konusu değildir. O yüzden böyle bir karar alınmamalı, süreç hukuki bir zeminde şeffaf biçimde ilerlemelidir. Bütün çabamız aynı acıların ve aynı kayıpların yaşanmaması adınadır. Ve umuyoruz ki Ezgi Apartmanı dahil yıkılan bütün binalarda, kimlerin ihmali ve kusuru varsa yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.”