Eziyet bitmiyor: Murat Çalık ‘beslenme risk’ sınırını geçti!

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tele 1'in haberine göre, Murat Çalık'ın doktor raporunda beslenme risk skoru 3 çıktı.

Sonucun 3 çıkması hastanın yakından takip edilmesi ve beslenme desteği alması gerektiği anlamına geliyor.

Çalık'ın vücudunun enerji ihtiyacı karşılanmadığı belirtildi.

TAKVİYE GIDA KULLANILMASINA KARAR VERİLDİ

İzmir Şehir Hastanesi’nde Çalık’ın “Glucerna Advance 1.6 kcal” adlı takviye gıda kullanmasına karar verildi.

Tıbbi amaçlı olan ilaç, “kilo kaybı yaşayan, yetersiz beslenen veya hastalık nedeniyle ek enerji/protein ihtiyacı olan kişilerde” kullanılıyor

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçmişte iki defa kanser atlatmıştı. Lösemi ve lenfoma geçiren Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana kaldığı cezaevinde 21 kilo verdi.

Sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Çalık'ın hastane raporunda, yeniden kansere yakalanma eşiğinde olduğu tespit edildi ve tahliye edilmesi önerildi.

Ancak Adli Tıp Kurumu, hastanenin aksine bir değerlendirme yaptı.

Son olarak yeniden İzmir’de hastaneye yatırılan Çalık’tan, çok acılı ve ağrılı bir işlem olan kemik iliği örneğinin bir kez daha alınması kararlaştırıldı.