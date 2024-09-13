Fabrikada 4 işçi doğalgazdan zehirlendi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan 4 işçi doğalgazdan zehirlenerek hastanelik oldu.

Fabrikada 4 işçi doğalgazdan zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:35

Acısu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde bulunan bir fabrikada saat 14.30 sıralarında; işçiler, bilinmeyen bir sebeple doğalgaz kaynaklı etkilenme yaşadı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #kocaeli

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