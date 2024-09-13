Fabrikada 4 işçi doğalgazdan zehirlendi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan 4 işçi doğalgazdan zehirlenerek hastanelik oldu.
Acısu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde bulunan bir fabrikada saat 14.30 sıralarında; işçiler, bilinmeyen bir sebeple doğalgaz kaynaklı etkilenme yaşadı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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