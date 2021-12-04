Fabrikada büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 07:17

Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının açık depo alanında çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede bütün depo alanını sararken, yaklaşık 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.