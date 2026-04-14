Fabrikada sanayi tipi tüp patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi’nde bulunan 2 katlı fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre metal fabrikasının zemin katında bulunan imalat bölümünde sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada çalıştığı öğrenilen ve patlamadan etkilenen yabancı uyruklu 3 işçi hastaneye götürülürken, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada çalışma yaptı. Olayla polis ekiplerince ilgili inceleme başlatıldı.