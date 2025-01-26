Facia ile ilgili sorumluluk kabul etmemişti: Eski çalışanı, Ersoy adına Ersoy’a izin vermiş!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 13:01

Güncelleme: 26.01.2025 - 13:01

78 yurttaşın yaşamını yitirdiği facia ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyen Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni projesinin altındaki imza da eski ETS Tur danışmanı olan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık’a ait olduğu ortaya çıktı. Yani otelci Ersoy başvuruyor; Bakan Ersoy adına, otelci Ersoy’un eski çalışanı olan Bakan Ersoy’un yeni müdürü izni veriyor.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre; Grand Kartal Oteli’ndeki 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın sonrası hiçbir sorumluluğu kabul etmeyen Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la alakalı skandalların ucu bucağı kesilmiyor. Daha önce kendine teşvik vermişti. Şimdi de ormanlık alana kuracağı Maxx Royal Bodrum için izin belgesinin altındaki imza tanıdık çıktı. Daha önce ETS Tur’da yatırım danışmanlığı yapan, şu an Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Neşe Çıldık, Bakan Ersoy adına Bakan Ersoy’a izin vermiş.

Bolu’da artık ‘toplu bir cinayet’ olduğu iyice açığa çıkan facia sonrası Turizm Bakanlığı’nın en önemli makamlarından birisinde, Bakan Ersoy’un eski danışmanının oturduğunu öğrendik. Otel yatırımları için gerekli izinleri onaylayan bu kişi Neşe Çıldık. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcı olarak atandı. Daha sonra genel müdür oldu. Çıldık öncesinde Bakanlık bünyesinde çalışmış, ayrılıp ETS Tur’da, Ersoy’a en yakın isim olarak danışmanlık yapmış. Atama yapıldığı gün medyada yer bulan özgeçmişinde şöyle yazıyor: “ETS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy’un Maxx Royal Otel zincirlerinin turizm yatırım ve planlama çalışmalarındaki danışmanı” olduğu belirtiliyordu.

Neşe hanımla ilgili internet arşivinde son görevi dışında hiçbir bilginin bulunmaması da ilginç doğrusu. Böylesine kariyerli, sektöre yıllarını vermiş bir isimle alakalı başka hiçbir bilgi bulunmuyor.

Neşe Çıldık

MAXX ROYAL BODRUM PROJESİNİN ALTINDAKİ İMZA

İşte bu ‘gizemli’ bürokratın son önemli imzalarından birisi yine tartışmalı bir proje ile alakalı. Sürpriz değil. Bu proje de Turizm Bakanı Ersoy’un şirketine ait.

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi İnşaat Sanayi AŞ. Bodrum’un yine el değmemiş bir bölgesinde Maxx Royal Bodrum Oteli’ni kurmak istiyor. 2014 yılında başvurular başlıyor. ‘ÇED gerekli değildir’ kararı veriliyor. Ancak mahkeme iptal ediyor. Buna rağmen çalışmalar sürüyor. 2019 yılında ‘halk katılım toplantısı’ yapılıyor. Şubat 2024’te yeni ÇED dosyası sunuluyor. Temmuz 2024’te de nihai ÇED raporu oluşturuluyor ve ardından ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alınıyor.

Elbette Bodrumlular oldukça tepkili ve Eylül 2024’te de TMMOB, Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu kararını yargıya taşıyor. 20 yıldır burasının inşaata açılmaması için mücadele veriliyor zaten. Çünkü doğal SİT alanı ve ormanın içinde. Geçen yılın sonunda bütçe görüşmeleri esnasında Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun bu projeyi Ersoy’a sordu. Ersoy ise kendisini şöyle savundu: “Burası için Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005 yılında (Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu döneminde) ihaleye çıkmış. İhaleye, en yüksek teklifi benim firmam verdiği için, bende kalmış, 2006 yılında ihale bittikten sonra bize, ön izin verilmesi talebini yapmışız. Ne yapmışlar? Bize de 2006 tarihinde ön izin vermişler. Ek tahsis başvurusunu da Bakan olmadan 5 ay önce yaptım.”