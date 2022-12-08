Faciadan dönüldü: Arızalanan otobüs hareket etti... Şoför yaralandı

İzmir'in Dikili ilçesinde arıza nedeniyle park halindeyken bir anda hareket eden otobüs duvara çarparak durabildi. Aracı eliyle durdurmak isteyen kadın şoför hastaneye kaldırıldı.

AA
08 Aralık 2022 Perşembe, 16:58
Faciadan dönüldü: Arızalanan otobüs hareket etti... Şoför yaralandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde arızalanan belediye otobüsü hareket etti. Aracı tamir etmek için notoru açan şoför eliyle aracı durdurmak istedi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, şoför otobüsün arkasında sürüklendi. 

Kaza dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Salimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Dikili Devlet Hastanesi ile İlçe Garajı arasında sefer yapan 839 numaralı belediye otobüsü, hastane önündeki durakta arızalandı.

Arızayı gidermek için araçtan inen şoför Tuğba Gülengül, otobüsün arkasına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada bir anda hareket eden otobüs, bir ticari taksiye ardından evin duvarına çarptı.

Otobüsün arkasından tutarak durdurmaya çalışan Gülengül ise savrularak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Gülengül, Bergama Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan otobüste bulunan 3 yolcunun ise yara almadığı öğrenildi.

Olay anını, trafikte bulunan bir aracın kamerası kaydetti.


İzmir dikili belediye otobüsü

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