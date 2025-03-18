Faciadan dönüldü: Kahramanmaraş'ta cami lojmanında korkutan yangın!
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cami lojmanı yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçenin kırsalındaki Canbaz Mahallesi’ndeki Kızıloluk Camisi’nin lojmanında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın sırasında cami imamı Enes Türkmenoğlu’nun iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin olmadığı belirtildi.
Etiketler: #Yangın #kahramanmaraş
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