Dönercide yangın çıktı: 2 çalışan dumandan etkilendi

Elazığ'da bir dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 2 çalışan dumandan etkilendi.

Dönercide yangın çıktı: 2 çalışan dumandan etkilendi
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:02

Gazi Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Elazığ #dönerci #Yangın

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