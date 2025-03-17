Dönercide yangın çıktı: 2 çalışan dumandan etkilendi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:02

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:02

Gazi Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.