Dönercide yangın çıktı: 2 çalışan dumandan etkilendi
Elazığ'da bir dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 2 çalışan dumandan etkilendi.
Gazi Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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