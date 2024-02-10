Faciadan dönüldü... Kaldırım çöktü, 3 metre derinliğinde yarık oluştu!
Bandırma'da Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki kaldırım çöktü. Çöken kaldırım üzerinden o esnada hiç kimsenin geçmemesi, büyük bir faciayı önledi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki İsmail Gönülal Sokak’taki kaldırımın çökmesi sonucu, yolda yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde yarık oluştu.
Her Cumartesi günü kurulan pazar yerinin neden olduğu yoğun yaya trafiğine rağmen, o sırada çöken yol üzerinden hiç kimsenin geçmemesi sayesinde olası bir faciadan şans eseri dönüldü.
Meydana gelen çökmenin ardından Bandırma Belediyesi’ne ait ekipler tarafından yolun etrafına bariyerler çekilerek güvenlik önlemi alındı.
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