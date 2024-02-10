Faciadan dönüldü... Kaldırım çöktü, 3 metre derinliğinde yarık oluştu!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:10

Güncelleme: 10.02.2024 - 16:50

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki İsmail Gönülal Sokak’taki kaldırımın çökmesi sonucu, yolda yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde yarık oluştu.

Her Cumartesi günü kurulan pazar yerinin neden olduğu yoğun yaya trafiğine rağmen, o sırada çöken yol üzerinden hiç kimsenin geçmemesi sayesinde olası bir faciadan şans eseri dönüldü.

Meydana gelen çökmenin ardından Bandırma Belediyesi’ne ait ekipler tarafından yolun etrafına bariyerler çekilerek güvenlik önlemi alındı.