Tadilat yaptığı işyerinin tavanı üzerine çöktü

Sarıyer'de işyerinde tadilat yapan bir kişi çöken tavanın altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:07
Abone Ol google-news

Olay, Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat ustası İsmail Şimşek, boş olan dükkanda tadilat yaptığı sırada dükkanın beton tavanı bir anda çöktü.

Kaçmaya fırsat bulamayan Şimşek, beton blokların altında kaldı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çöken tavan bloklarının altında kalan İsmail Şimşek'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

YARDIMA KOŞAN İŞYERİ SAHİBİ YARALANDI

Tadilat çalışmaları sırasında çöken tavanın altında kalan İsmail Şimşek'e yardım etmek isteyen işyeri sahibi de yaralandı. Bastığı demir parçalarından biri ayağına batan işyeri sahibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"AYAĞIMI KOPMAKTAN KURTARDILAR"

Çöken tavanın altında kalarak yaralanan İsmail Şimşek, "Kesim yapıyordum üstüme düştü, altında kaldım. Sağ olsunlar hemen kurtardılar, bir şeyim yok şu anda çok şükür. İyiyim. Ayağımı kopmaktan kurtardılar, çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Yardıma koşanlardan Hasan Ekşioğlu ise, "Arkadaşlar kesiyordu, bir anda blok düştü, betonda demir olmayışı yanılttı, keserken altında kaldı. Komşuyum ben yan taraftaki inşaatın sahibiyim, yardıma koştuk, elimizden geleni yaptık" diye konuştu.


sarıyer haberleri işyeri haberleri tavan haberleri çökme haberleri

İlgili Haberler

Soyer: Ekonomik krizin umutlarımızın üzerine çökmesine izin vermeyeceğiz

Soyer: Ekonomik krizin umutlarımızın üzerine çökmesine izin vermeyeceğiz
Karayolunda çökme... Ekipler çalışma başlattı!

Karayolunda çökme... Ekipler çalışma başlattı!
Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı

Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da

Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor

NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!