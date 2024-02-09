Tadilat yaptığı işyerinin tavanı üzerine çöktü

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:07

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:31

Olay, Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat ustası İsmail Şimşek, boş olan dükkanda tadilat yaptığı sırada dükkanın beton tavanı bir anda çöktü.

Kaçmaya fırsat bulamayan Şimşek, beton blokların altında kaldı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çöken tavan bloklarının altında kalan İsmail Şimşek'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARDIMA KOŞAN İŞYERİ SAHİBİ YARALANDI

Tadilat çalışmaları sırasında çöken tavanın altında kalan İsmail Şimşek'e yardım etmek isteyen işyeri sahibi de yaralandı. Bastığı demir parçalarından biri ayağına batan işyeri sahibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"AYAĞIMI KOPMAKTAN KURTARDILAR"

Çöken tavanın altında kalarak yaralanan İsmail Şimşek, "Kesim yapıyordum üstüme düştü, altında kaldım. Sağ olsunlar hemen kurtardılar, bir şeyim yok şu anda çok şükür. İyiyim. Ayağımı kopmaktan kurtardılar, çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Yardıma koşanlardan Hasan Ekşioğlu ise, "Arkadaşlar kesiyordu, bir anda blok düştü, betonda demir olmayışı yanılttı, keserken altında kaldı. Komşuyum ben yan taraftaki inşaatın sahibiyim, yardıma koştuk, elimizden geleni yaptık" diye konuştu.