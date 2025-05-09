Fahrettin Koca 6 yıllık bakanlığında 12 hastane yaptı: '12 hastanenin tümü teşvikli ve kamu arazileri üzerine yapıldı'
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Grubu’nun 12 hastanesi kamu arazileri üzerine yapıldı; tamamı teşviklerden yararlandı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinde yaklaşık 6 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı yapan Fahrettin Koca, kurucusu olduğu Medipol Grubu için 12 hastane yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “12 hastanenin tümü teşvikli ve kamu arazileri üzerine yapıldı. Milletin arsası, kamunun arazisiyle Bakanın özel üniversitesini büyüttüler, yazıklar olsun” dedi.
“MEDİPOL HASTANESi’NE 2023’TEN BU YANA 5,9 MİLYON LİRA DESTEK”
Sözcü’ye konuşan Emir, “Fahrettin Koca 12 yılda 12 hastane yapmış, hepsi teşvikli ve kamu arazisi. Gar binası, Tekel binası tahsis edildi. Vatandaşın ‘ortaokul yapın’ diye hibe ettiği arsaya çökmüşler, otopark yapıyorlar. Hepsinde imar işini bir yerinden uydurmuşlar. Koca’nın Sağlık Bakanı olduğu dönemde Medipol Hastanesi’ne 2023’ten bu yana 5,9 milyon lira destek sağlandı. Hastanelere gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi ve KDV istisnası da sağlandı” dedi.
ANKARA GAR ALANI
Emir, ayrıca Beykoz’daki Göksu Mesire Alanı’nın da AKP’li üyelerin oylarıyla Medipol Üniversitesi’ni kuran TESA Vakfı için ‘eğitim tesisi’ alanına dönüştürüldüğünü aktardı.
Emir, Ankara TCDD Garındaki 17 dönümlük arsanın, özel üniversite alanına dönüştürüldüğünü belirterek, “Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen bu alandaki imar planları iptal edildi. AOÇ’ye ait olmasına rağmen 555 bin metrekarelik bir başka arazi de Medipol’e tahsis edildi” diye ekledi.
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