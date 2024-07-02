Fahrettin Koca sosyal medyadan veda etti: 'Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu'
Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevi Fahrettin Koca’dan devraldı. Fahrettin Koca, devir teslim töreninin ardından sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu atandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM
Yeni bakanlar, TBMM Genel Kurulu'nda ant içerek göreve başlamalarının ardından ilk Kabine toplantısına katılacak.
Memişoğlu, bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevine resmen başladı.
SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ
Son olarak Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.
"Her hastamıza onun hekimi gibi yakın olmaya çalıştım" diyen Koca, "Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu" ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Değerli vatandaşlarım,
Hayatımın en anlamlı dönemi Sağlık Bakanı olarak hizmetinizde olduğum dönemdir. Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık, sizin desteğinizle başarılı olduk. Hizmetlerimizde, her hastamıza onun hekimi gibi yakın olmaya çalıştım. Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu. Şifa bulmasında katkım olan her hastamız için mutluyum. Sağlıkla kalın. Teveccühünüz için teşekkür ediyorum."
Değerli vatandaşlarım,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2024
Hayatımın en anlamlı dönemi Sağlık Bakanı olarak hizmetinizde olduğum dönemdir. Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık, sizin desteğinizle başarılı olduk. Hizmetlerimizde, her hastamıza onun hekimi gibi yakın olmaya çalıştım. Takdiriniz teşvik edici,…
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