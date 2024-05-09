Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:37

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:37

Fahri trafik müfettişlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi. Fahri Trafik Müfettişliği Görev Kapsamı ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

1 yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılabilecek.

EĞİTİME TABİ TUTULACAKLAR

Müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.Müfettişlere görevleriyle ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.