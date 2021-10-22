Faik Öztrak: Her saniye fakirleşiyoruz

22 Ekim 2021 Cuma, 10:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün 2 puanlık faiz indirimi sonrası dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün TCMB’nin politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmesi üzerine 9,28’den 9,48’e yükselen dolar/TL, bu sabah 9,66 ile rekor tazeledi.

"VERİN KARDEŞİNİZE YETKİYİ..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösteren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Verin kardeşinize yetkiyi, Görün etkiyi” dediler. Gördük. Dolar 9,60’ın üzerinde. Her saniye fakirleşiyoruz."