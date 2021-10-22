Faik Öztrak: Her saniye fakirleşiyoruz
CHP sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen sert faiz indirimlerine gitmesinin ardından doların yükselmesine sert tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün 2 puanlık faiz indirimi sonrası dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün TCMB’nin politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmesi üzerine 9,28’den 9,48’e yükselen dolar/TL, bu sabah 9,66 ile rekor tazeledi.
"VERİN KARDEŞİNİZE YETKİYİ..."
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösteren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
“Verin kardeşinize yetkiyi, Görün etkiyi” dediler. Gördük. Dolar 9,60’ın üzerinde. Her saniye fakirleşiyoruz."
“Verin kardeşinize yetkiyi,— Faik Öztrak (@faikoztrak) October 22, 2021
Görün etkiyi” dediler.
Gördük.
Dolar 9,60’ın üzerinde.
Her saniye fakirleşiyoruz. pic.twitter.com/FW1Z67e5IL
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