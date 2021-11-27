Faik Öztrak’tan yüzde 36 zam tepkisi: Millete zulümdür

27 Kasım 2021 Cumartesi, 10:15

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği başlıklı açıklama ile vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36,20 oranında zam geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, zamlara sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Bunun adı millete zulümdür” dedi.

“SABAHA ZAMLARLA UYANDIK”

Öztrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sabaha %36,20 vergi, resim harç zamlarıyla uyandık. Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zammını %9,8 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine %36,20 zam yap. İşte bunun adı millete zulümdür"