Faik Öztrak’tan yüzde 36 zam tepkisi: Millete zulümdür
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36 oranında zam gelmesine tepki gösterdi.
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği başlıklı açıklama ile vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36,20 oranında zam geldi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, zamlara sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Bunun adı millete zulümdür” dedi.
“SABAHA ZAMLARLA UYANDIK”
Öztrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sabaha %36,20 vergi, resim harç zamlarıyla uyandık. Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zammını %9,8 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine %36,20 zam yap. İşte bunun adı millete zulümdür"
Sabaha “%36,20” vergi, resim harç zamlarıyla uyandık.— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 27, 2021
Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zammını %9,8 enflasyon tahminine göre yap.
Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine %36,20 zam yap.
İşte bunun adı millete zulümdür. pic.twitter.com/HJfIC9inGD
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