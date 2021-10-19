Fakir Baykurt ödülleri sahiplerini buldu

19 Ekim 2021 Salı, 12:14

Eğitim-İş, kuruluşunun 16. yılını, önceki gün çeşitli anma programları ve törenlerle kutladı. Bu kapsamda ilk tören, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’de düzenlendi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay başkanlığındaki heyet ve öğretmenler, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Etkinlikler ise akşam Ankara Meyra Palace Otel’de düzenlenen etkinlik ile devam etti. Açılışta konuşan Eğitim-İş Başkanı Özbay, Eğitim-İş’in köklerinin Türkiye Öğretmenler Sendikası’ndan (TÖS), Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği’nden (TÖB-DER), Köy Enstitüleri’nden beslendiğini vurgulayarak, “Eğitim-İş’in tarihini 16 yıl ile tarif etmek mümkün değil. En genç akarsuyun bile varlığını kadim akıntılara borçlu olması gibi Eğitim-İş de biriken bir mücadele tarihinin sonucu ve devamlılığıdır” dedi.

Eğitim-İş’in demokratik bir kitle örgütü olduğunu vurgulayan Özbay, şunları kaydetti:

“Eğitim-İş, kendisini yalnızca sınıf kavgasıyla sınırlandırmayan; ülkemizin geleceği ve yarının bireyleri olan öğrencilerimizin laik, bilimsel, kamusal, ulusal, çağdaş ve adil eğitim hakkını önceleyen bir sendikadır. Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren her toplumsal olay ve gelişmede emekten, demokrasiden, halktan, adaletten, cumhuriyetin ilkelerinden yana net ve kararlı bir duruş sergileyen demokratik örgütlü bir güçtür. Eğitim-İş, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim neferlerinin ortak çatısıdır. ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ tekerlemesiyle her rezaletin örtülmeye çalışıldığı bu günlerde Eğitim-İşliler, ülkenin aydınlık yüzüyle birlikte Bandırma Vapuru’ndadır. Bilinçli cehaletin, gericiliğin, halkı yoksullaştıran, değersizleştiren politikaların, cumhuriyet düşmanlarının tam karşısındadır.”

‘EĞİTİM, TARİKATLARDAN KURTULACAK’

Törende, Covid-19 salgını nedeniyle törenle verilemeyen Fakir Baykurt 2020 Onur Ödülleri ile 2021 Onur Ödülleri sunuldu. Bu kapsamda, 2020 ödülleri yazar Osman Şahin ve eğitimci Mustafa Gazalcı’ya, 2021 ödülleri ise yazar İnci Aral ve Nevzat Helvacı’ya verildi. Törende konuşan Gazalcı, “Ülkemiz, eğitimimiz, sıkıntılı günlerden geçiyor. Ben bu karanlık günlerin yakın zamanda sona ereceğine, tek adam rejiminin son bulacağına inanıyorum. Tekrar demokrasi ve emek günleri gelecek, eğitim, tarikatların elinden kurtulacaktır” dedi. Eğitim-İş tarihinden çeşitli fotoğrafların da yer aldığı bir serginin olduğunu etkinlik, davetliler için verilen kokteyl ile son buldu.