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'Faladdin'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli

'Faladdin'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli

17.07.2025 21:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Faladdin'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen’in tutuklanmasının ardından, internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli geldi.

İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında ‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ adlı fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen dün gözaltına alınmış ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Taşdelen’in mal varlıklarına da el konulmuştu.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre Faladdin’in web sitesi, Instagram ve TikTok hesapları, YouTube kanalı ve Facebook sayfası erişime engellendi.

Kararı İstanbul 8’nci Sulh Ceza Hakimliği aldı.

İlgili Konular: #erişim engeli