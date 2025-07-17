'Faladdin'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli

İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında ‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ adlı fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen dün gözaltına alınmış ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Taşdelen’in mal varlıklarına da el konulmuştu.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre Faladdin’in web sitesi, Instagram ve TikTok hesapları, YouTube kanalı ve Facebook sayfası erişime engellendi.

Kararı İstanbul 8’nci Sulh Ceza Hakimliği aldı.