Fanzin ruhu İzmir’de canlandı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:57

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8-9 Temmuz tarihlerinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi‘nde düzenlenen Fanzin Buluşmaları’nda birbirinden değerli isimler kentlilerle bir araya geldi. Fanzin Buluşmaları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç'ın yaptığı açış konuşması ile başladı. Başkan Soyer'in, iklim krizi ve ekolojik sorunların çözümü adına hayata geçirdiği projeleri anlatan ve tüm siyasi kurumların yanı sıra herkesi bu anlamda elini taşın altına koymaya çağıran Kökkılınç, "Bugün çok değerli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Kâr amacı gütmeyen alternatif yayınlar olan fanzinlerin önemine, iklim değişikliğinin getirdiği problemlerle birlikte vurgu yapan ve kamuoyu oluşmasına katkıda bulunan bu ve benzer etkinliklerin gerçekleştirilmesi son derece değerli. Organizasyonda emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

ATÖLYE, SÖYLEŞİ VE ÇAĞRIYLA DOLU BİR PROGRAM

Açılışın ardından ilk olarak Zeynep Nur Ayanoğlu'nun moderatörlüğünde, onur konuğu Lale Müldür ile Enes Kurdaş'ın "Hayati Öneme Sahip" başlıklı söyleşisi düzenlendi. Konuşmacıların "Fanzinler, aciliyet içeren ekolojik meselelere dair ne söyler?” sorusuna yanıt aradığı söyleşinin ardından program atölye ve söyleşilerle devam etti. Katılımcılar, etkinliğin ilk gününü "Mustafa Çevikdoğan ile Yayıncılık ve Kitap Yayımlama Üzerine" ve "Petek Sinem Dulun ile Gülten Akın Şiirinde Ekolojik İzler" başlıklı atölyelerin yanı sıra Anita Sezgener'in moderatörlüğünde Belma Fırat ve Defne Sandalcı'nın konuşmacı olarak yer aldığı "İnsan Sonrası Sohbetleri: Duyumlar, Kaygılar, Nasıl Bir Öznellik?" söyleşisi ile tamamladı.

Programın ikinci gününde Altay Öktem'in konuşmacılığını üstlendiği "Yeraltından Yeryüzüne Fanzin Tarihi", Ahmet Keskinkılıç ve Fatih Ünaldı'nın anlatımıyla "Taraftarlık ve Fanzincilik Bağlamında Spor Fanzinleri" ve Pervin Akgün, A. Gülfem Özer, Süleyman Sabri Genç ve Ali Yoksuz'un değerlendirmeleriyle "Genç Şairler Fanzin Deneyimleri" söyleşileri yapıldı. Söyleşilerle eş zamanlı olarak Monica Papi ve Petek sinem Dulun "Çocuklarla Haiku Yazımı" atölyesini gerçekleştirdi. "Arkadaşları Uğur Yanıkel'i Anıyor" başlığıyla tamamlanan buluşmaların sonunda Türkiye’deki sanatçılara “politik bir çerçevede, insan soyunun tüm sorunlarıyla birlikte ekoloji odagˆında genis¸leyen” bir dergi çagˆrısı yapıldı.