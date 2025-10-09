Farkındalık için TBMM’de peruğunu çıkarmıştı: CHP milletvekili Yontar, iyi haberi de kürsüden verdi

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, geçen sene peruğunu çıkararak meme kanseri tedavisi gördüğünü duyurduğu Meclis Genel Kurulu kürsüsünden bu kez hastalığını yendiğini açıkladı.

Yontar şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Ve şimdi sadece kadınlardan değil, hepimizden bir dileğim var. Geç kalmayın. Kendi bedeninizi tanıyın ve korkmadan kontrollerinizi yaptırın. Unutmayın; bir muayene erken teşhis, bir hayat demek olabilir. Bir kadının yaşam süreci boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13’tür. Hastalığı ilk duyduğum an 'Neden?', 'Niçin ben, zamanı mıydı?' diye sorular sordum kendi kendime. Bu savaş sadece bedenle değil, umutla, cesaretle yaşamı, ailenizi, işinizi sevmekle, kararlılıkla kazanıyor." dedi.

Yontar "İstatistikler bize hastalığa yakalanma riskinin 20 yaşına kadar düştüğünü göstermektedir. Hareketsiz yaşamımızı beslenme düzenimizi değiştirmeli, alkol ve sigara tüketimini azaltmalı, yağlı ve tatlı yiyecekleri bırakmalıyız" diye konuştu.