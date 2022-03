Farklı sektörede çalışan kadınlar basmakalıp sözleri deviriyor

08 Mart 2022 Salı, 04:00

Kaynakçılık yapan da var, oto lastik tamircisi de, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi de, metro sürücüsü de var, metro istasyon amiri de... Zor işleri başaran kadınlar diğer kadınlara da örnek oluyor. İş hayatının hemen her alanında artık kadınların da emeği var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde zor alanlarda gösterdikleri başarıyla dikkat çeken kadınlarla konuştuk...

KAYNAĞIN EN SAĞLAMI

- Derya Yavuz, metal işkolunda kaynak işçisi olarak çalışıyor. Aslında İŞKUR’a çaycı olmak için başvurmuş iki çocuk annesi Derya Yavuz, sonrasında ise hikâyesini şöyle anlatıyor: Çaycılık yapayım diye bir işyerine yönlendirildim. İşyerinde görüştüğüm kadın sana oksijen kaynağı öğretelim, o işi yap dedi. Yemek ve çay yapmayı sevmediğim gerçeğini kabullenme cesareti gösterdiğim o günden bu yana hayatımın kontrolü bende. Sekiz yıldır kaynakçılık işi yapıyorum. Kaynak yapıyorsun ve o ürünü tekrar test ediyorsun sağlam çıkana kadar tekrar tekrar kaynatıyorsun, temizliyorsun ve güç sarf ediyorsun. Kaynak yaparken elimi kolumu yaktığım çok oldu. Ama gurur duyduğum bir işim var. Bu işi yaptığımı görenler şaşırıyor, sen nasıl başardın, ben olsam yapamazdım diyen çok arkadaşım var. Metal alanında hedefim kaynakçı sertifikalarımı tamamlamak ve kaynak eğitmenliği yapmak. Kızıma okulda baban ve annen ne iş yapıyor diye sorulduğunda babamı bilmiyorum ama annem oksijen kaynakçısı demişti. Kızım yaptığım işle gurur duyuyor. Kimse zor iş diye bakmasın, yeter ki o işi yapacak azmi gösterin diyorum.

TAMİRHANEMİ AÇTIM

- Esra Yıldız, oto lastik ustası. Aslında muhasebe mezunu, ama işe lastik satış danışmanlığıyla başlamış. 10 yıl önce lastik tamir işini merak ettim ve ustalarımdan öğrenmek istedim diyor Esra Yıldız: İlk başta ustalar öğretmek istemedi, “Bu işi kadınlar yapamaz” dediler. Bedensel gücümün yetmeyeceğini düşündüler. Ama hiçbir işin kadın ya da erkeği ya da mesleği olamaz. Yapmak istiyorsanız yaparsınız. Ben işi öğrendim ve kendi lastik tamirhanemi açtım. Müşteri gelince “Usta yok mu” diye soruyor, usta benim deyince şaşırıyorlar. Kadınlar hiçbir şeyden geri durmasınlar. Asla korkmasınlar ve pes etmesinler. Kadın isterse her işi yapar.

KADINLAR HER YERDE

- Ayvalık Truva istasyonunda akaryakıt pompa görevlisi Sıla Çamlı, 19 yaşında: “Amacım kadınlar bu işi yapamaz tabularını yıkmaktı. Kadınların her işi yapabildiklerini gösteriyoruz. Akaryakıt deposunu dolduruyoruz, arabanın yağını değiştiriyoruz, lastiğini şişirip bakımını yapıyoruz” diyor. Anadolu fen lisesi mezunu Sıla Çamlı, altı aydır akaryakıt istasyonunda çalışıyor. Sıla Çamlı, “Liseyi bitirdiğimde üniversite okumayı düşünmedim. Şimdi ekonomik özgürlüğümü elime aldım, üniversite de okuyabilirim. Dışarıdan bakınca bu işi yapamazsınız diyorlar, ama şimdi bu alandaki kadın sayısı artıyor. Kadınlar artık her yerde” ifadelerini kullanıyor.

33 YILDA BIR İLK

- Metro İstanbul’un 33 yıllık tarihindeki ilk kadın istasyon amirlerinden biri olmanın gururunu yaşıyor istasyon amiri Şirin Karadağ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer ilanlarından başvurmuş ve yoğun-zorlu eğitim sürecinden sonra bu göreve getirilmiş. Karadağ, “Şirket tarihindeki ilk kadın istasyon amirleri olarak diğer kadınlara ilham vermek ve kadınların her alanda her işi yapabileceğini herkese göstermek adına işimi en iyi şekilde yapmak için çalışıyorum. Arızalı bir yürüyen merdivenin ya da asansörün tamiri, hırsızlık, kavga, doğal afet gibi kriz durumlarında ilk müdahaleyi biz yapıyoruz” diyor

GÜCÜNÜZÜN FARKINA VARIN

- Gamze Alkan’ın asıl mesleği acil tıp teknikerliği: Metro İstanbul AŞ’de kadın makinist olarak çalışan Alkan, “Makinistlik için beni çağırdıklarında ilk başta çok tereddüt ettim yapabilir miyim diye. Can taşıyorsunuz sonuçta. Dakikasında peronda olmak zorundasınız. Perona girdiğimizde yolcular makinist koltuğuna bakıyor. Başardığımızı gören birçok kadın bu işi ben de yaparım diyor. Erkek işi denmesin, kadınlar her işi yapabilir. Yeter ki gücünün farkına varsın. Gerektiğinde trenin altına da iniyoruz. Treni sürebiliyorsam ben her işi yaparım. Önyargılı yorumlara kulak asmasınlar” diyor.