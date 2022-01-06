Faruk Bildirici'den Takvim gazetesine tepki

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:32

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hollanda'da kabineye giren biri Türk, diğeri Kürt olan iki kadını Türk medyasının "nasıl tanımayacağını bilemediğini” belirtti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bildirici, "1 Türk ve diğer kökenli kadın bakan" diye yazan AKP’ye yakın Takvim gazetesine tepki gösterdi.

Medyamız, Hollanda'da bakan olan 1'i Türk, 1'i de Kürt olan iki kadını nasıl tanımlayacağını bilemedi! Türk kökenli, Türkiye kökenli, Türkiyeli, İki Türk de denildi. Takvim ise "1 Türk ve diğer kökenli kadın bakan" diye yazdı. Bu çağda bu kafa! Yazı linki https://t.co/jUzjSDaQcg pic.twitter.com/oeoXTNDihV — Faruk Bildirici (@farukbildirici) January 6, 2022

Bildirici şunları ifade etti:

"Bu cümledeki '1 Türk' ile Günay Uslu’nun, 'diğer kökenli kadın bakan' tanımıyla da Dilan Yeşilgöz Zegerius’un kastedildiği açık. Anlaşılan sırf 'Kürt' dememek için böyle bir ifade seçilmiş. Çünkü aynı haberde 'Yeşilgöz çok iyi seviyede Flemenkçe, İngilizce ve Kürtçe biliyor' deniyor; babası Yücel Yeşilgöz’ün 'PKK ve sol terör örgütü militanı olduğu', 'kendisini Kürdistan doğumlu olarak tanıttığı' öne sürülüyor.

Halbuki gazetecilikte bir insanın yapıp ettiklerine karşı olmak, siyasi çizgisini ve savunduğu görüşleri yanlış bulmak onunla ilgili gerçek dışı tanımlar kullanılmasına yol açmamalı. Bir kişi Kürt ise Kürt yazmak varken 'diğer kökenli kadın bakan' diye aşağılayıcı bir ifade kullanmak nesnel bir habercilik olamaz. Olsa olsa 'militan gazetecilik'ten söz edilebilir.

Özetlersem, Hollanda’nın yeni koalisyonunda yer alacak iki kadın bakanla ilgili haberlerde ulusal kimliklerine atıfta bulunulmak isteniyorsa doğru olan, 'Biri Türk, bir Kürt (kadın) bakan' diye yazmaktır. Yok eğer iki kadın bakanın kökenlerine atıfta bulunulmak isteniyorsa da 'Türkiye kökenli iki kadın bakan' denilebilir.

Doğru, dil politiktir; kullandığınız her tanım gerçekliğe bakış açınızı ortaya koyar. Ama kafanız karışıksa ve tanımları da zorluyorsanız haberin ekseni gerçeklikten kayar."