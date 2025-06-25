Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e 'lüks saat'li yanıt: 'Aracılık etmemi istedi'

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya yıllarca birlikte program yaptığı 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisi hakkında tutuklanmasıyla ilgili söylediği sözler soruldu.

Ruşen Çakır, tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunan Altaylı'ya sorular yöneltti.

Altaylı'ya beraber program yaptığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisi hakkında tutuklandıktan sonra söylediği sözler soruldu.

''EN ÜNLÜ VE EN PAHALI MARKA SAAT İÇİN ARACILIK ETMEMİ İSTEDİ''

Fatih Altaylı, Ünlü'nün sözlerini duymadığını ama anlattıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır.”

''DARISI DİĞER MÜFRİTLERİN BAŞINA''

Altaylı'yı müfteri (kara çalan, iftira eden) olarak niteleyen Cübbeli, "Darısı diğer müfterilerin başına gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli'nin paylaşımında "Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar" diyerek sıraladığı isimlerin arasında, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Murat Ağırel gibi isimler de yer almıştı.