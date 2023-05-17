Fatih Altaylı: Habertürk’te yayınlamadığımız son yazı...

Yayınlanma: 17.05.2023 - 17:34

Güncelleme: 17.05.2023 - 17:34

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerinde görevler üstlendiği Habertürk'ten ayrıldıktan sonra ilk yazısını kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayınladı.

"Seçim sonrası kaleme aldığım ama Habertürk’te yayınlamadığımız son yazı buradaki ilk yazım olacak" sözleriyle sitesinden merhaba diyen Altaylı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Altaylı yazısında, "Seçim sonuçları sürpriz mi! Hem sürpriz, hem değil.Muhalefetin beklediği neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 seçimlerine oranla en az 2,5 puan oy kaybetmesi ve bu kayıpla Cumhurbaşkanlığı koltuğundan kalkması. Erdoğan 2,5 puan oy kaybetti mi! Kaybetti. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre fazlasını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"SİNAN OĞAN'A GİTTİ"

Burada muhaliflerin arzu ettiği oldu diyen Altaylı, Burada bir sürpriz yoktu. Ama Erdoğan’ın kaybettiği oy ikinci adaya, muhalefetin güçlü adayına gitmedi. Erdoğan’ın kaybettiğinden fazlası 3. Aday Sinan Oğan’a gitti.

Erdoğan yüzde 49 oyla, 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyun altında kaldı, ilk kez yüzde 50’ye ulaşamadığı bir seçim yaşadı. Şimdi bu yüzde 50’yi ikinci turda arayacak" ifaderine yer verdi.

AKP'DEKİ CİDDİ DÜŞÜŞ

Altaylı yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin adayı ise onca çabaya, onca masaya rağmen geçen seçim İnce artı Akşener artı Demirtaş’ın aldığı oyun toplamı üzerine çıkamamış, Siyasal İslam’ın desteğini masadaki sayısal ağırlıklarına rağmen sağlayamamıştır.

Milletvekilliği seçimlerine gelince. Burada da aslında sürpriz yok. Ak Parti’nin oy oranlarında ciddi bir düşüş bekleniyordu. Gerçekleşti .Ak Parti yüzde 36’ya yakın bir oy aldı.

Bu 21 yıllık devri iktidarında, iktidar partisinin aldığı en düşük oydur. 2002’de kendisini iktidara getiren noktaya geri dönmüştür. İktidarı kaybetmeye yaklaştığı 2015 seçimlerinden bile 4 puan daha az oy almıştır. 2018 seçimlerine göre de yaklaşık 6 puanlık kaybı vardır.

Burada da muhalefetin beklentisi gerçekleşmiştir. Ama beklenmeyen ya tahmin edilemeyen MHP’nin başarısıdır.MHP 2018 seçimlerindeki oyunu hemen hemen eksiksiz muhafaza ederek, Cumhur İttifakı’nı kurtaran taraftır. Aynen 2015 ve hatta 2018’de olduğu gibi.

Şaşırtıcı olan durum, Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu elde etmiş olmasıdır.

Ama bunun asıl nedeni İYİ Parti ile CHP’nin ortak liste belirleyememiş olması, TİP’in de Yeşil Sol’un dışında macera aramasıdır. Bu iki partinin mesnetsiz olduğu söylenen ve böyle olduğu sandıkta kesinlik kazanan özgüveni Cumhur İttifakı’nı TBMM’de çoğunluğa taşımıştır.Cumhur İttifakı, TBMM’deki çoğunluğunu İYİ partilerin hesapsızlığına borçludur.

İLK TURDA BİTER DİYEN ANKET YOKTU

Aslına bakarsanız, Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından ikinci tur zaten beklenen bir şeydi.İlk turda biter diyen anket hemen hemen yoktu.Nitekim öyle de oldu.

Şimdi ikinci tur kimse için çantada keklik değil. Elbette Erdoğan daha avantajlı gibi. Ve belirleyici olacak olan Sinan Oğan’a oy veren seçmen. Bu seçmenin önemli bir bölümünün Başkanlık sistemi karşıtı ve Ak Parti muhalifi olduğu bir sır değil. Öyle olmasalar zaten MHP’de olurlardı. 14 gün sonra blok halinde bir yerde olmaları her iki taraf açısından da kolay değil.

HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

28 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu HDP kökenli seçmeni ve CHP seçmenini sandığa gitmeye ne kadar ikna edebilir ve bunun üzerine Oğan oylarının ne kadarını alabilir ona bakacak.Erdoğan’a ise katılımın düşmesi bile yetecek. Kimse açısından her şey bitmiş değil.Ama muhalefette bir kez daha yenilmişlik duygusu da yok değil."



