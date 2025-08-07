Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeline Gökhan Zeybek’ten tepki: ‘Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına getirilen erişim engeline sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Zeybek, yasağın yalnızca bir kişiye değil, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı.

Zeybek’in paylaşımı şöyle:

"Yasaklarla başaramazsınız! Boş bırakılan bir koltuktan, bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın.

Eleştiriden kaçmayın. Herkes sizi alkışlamak zorunda mı?

Bu yapılan sadece bir kişiye değil, halkın haber alma hakkına, özgür düşünceye doğrudan bir müdahaledir.

Bu iklim, ifade özgürlüğünü boğuyor.

Bu iklim, düşünceyi bastırıyor.

Bu iklim, Türkiye’ye zarar veriyor.

Ne yaparsınız yapın gerçekler ortaya çıkar.

Bu dalkavukluk dönemi değişecek”