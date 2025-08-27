Fatih Altaylı Silivri'den açıkladı: CHP'ye karşı bütün operasyonları bitirecek formül

CHP'li belediyelere yönelik operasyon devam ederken, gazeteci Fatih Altaylı'dan 'formül' çıkışı geldi.

Son zamanlarda AKP'ye geçen belediye başkanlarına göndermede bulunan Altaylı, "İzleyenleri güldüreyim biraz" diyerek formülü açıkladı.

Altaylı, bütün CHP'li belediye başkanları ve 100 kadar milletvekilinin AKP'ye geçmesi halinde bütün operasyonların biteceğini aktardı. Altaylı ayrıca partinin başına da Kılıçdaroğlu'nun geçmesini önerdi.

CHP'nin yoluna 30-35 vekil ile devam etmesi ile o gün CHP'ye bütün operasyonların biteceğini ifade eden Altaylı, buna rağmen bile ekonominin düzelmeyeceğini de not olarak düştü.

"O GÜN ÜLKEDE TARTIŞMA BİTER"

Altaylı'nın açıklaması şöyle:

"Emre, seni ve izleyenleri güldüreyim biraz. Düşündüm, düşündüm, düşündüm ve ülkenin tansiyonunu düşürecek, operasyonları durduracak formülü geliştirdim. Çok basit bir formül. Bütün CHP'li belediye başkanları ve 100 kadar CHP'li milletvekili AK Parti'ye geçsin. Özgür Özel mitingleri noktalasın. Hatta partinin başına da Kılıçdaroğlu'nu getirsin. 30-35 vekiliyle idare etsinler. O gün tüm operasyonlar durur. O gün ülkede adalet tartışması biter.

Ama şunu net söyleyeyim. Bu bile ekonomiyi düzeltmez. Dolayısıyla AK Parti'yi kurtaramaz. Fakat şu yaşadığımız manasız gerilimi bitirir. Çünkü belli ki başka türlü bitmeyecek."