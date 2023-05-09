Fatih Altaylı'dan 'Bozburun' isyanı: Katliam sürüyor
Gazeteci Fatih Altaylı Bozburun körfezi Massi Ayağacı mevkiindeki imar rantına sosyal medya hesabından isyan etti.
Gazeteci Fatih Altaylı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek Bozburun körfezi Massi Ayağacı mevkiinde yapılan inşaatın görüntülerini paylaştı.
Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarmanın sadece zabıt tutup gittiğini söyleyen Altaylı, "Katliam sürüyor" dedi.
"KATLİAM SÜRÜYOR"
Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkii. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte."
Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkisi. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte.… pic.twitter.com/pnEbCM9JMk— Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) May 8, 2023
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