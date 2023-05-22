Fatih Altaylı'dan Sinan Oğan'a 'HÜDA PAR' göndermesi: Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem

Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:20

Güncelleme: 22.05.2023 - 18:24

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı’nın alacağı tutum günlerdir merak konusuydu. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 22 Mayıs saat 17.00’yi işaret ederek ikinci turda alacağı tutuma dair açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saatlerin 17.00'yi göstermesinin ardından Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini resmen açıkladı.

FATİH ALTAYLI PROGRAMDAKİ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Açıklamanın ardından Oğan'a peş peşe, peş peşe tepkiler gelirken gazeteci Fatih Altaylı'dan 'HÜDA PAR' göndermesi geldi. Sosyal medya hesabından Oğan'ın 13 Mart'ta katıldığı bir programda HÜDA PAR ile ilgili ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan Altaylı, "Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem" ifadesini kullandı.

Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem. https://t.co/zitBzA94uq — Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) May 22, 2023

Oğan o programda, "Hiçbir Türk milliyetçisi HÜDA PAR'la yan yana durmaz" ifadesini kullanmıştı.

HEDEFİ MHP GENEL BAŞKANLIĞI MI?

Altaylı ikinci paylaşımında da Oğan'ın, MHP Genel Başkanlığı hedefi nedeniyle böyle bir tercih yaptığını savundu. Altaylı, "Bu sabah yazdığım gibi Sinan Oğan’ın tercihi Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından çok da önemli değil. Ama kendi siyasi geleceği açısından önemli idi. Bu tercih ona ne getirir bilmiyorum ama gördüğüm kadarı ile MHP Genel Başkanlığı hedefi için böyle bir tercih yaptı" ifadelerini kullandı.