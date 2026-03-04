Fatih Erbakan'dan iktidara 'Tom Barrack' çağrısı

Erbakan, sosyal medya hesabından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, "İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler” şeklindeki ifadelerini paylaştı.

Hegseth'in ifadelerinin saygısızlık ve kabul edilemez olduğunu belirten Erbakan, iktidara çağrıda bulundu. ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması gerektiğini ifade etti.

"BİR KEZ OLSUN DURUŞ SERGİLEYİN"

Erbakan, şunları kaydetti:

"ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth “İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler” şeklindeki ifadeleri açık bir saygısızlıktır. Bu sözler asla kabul edilemez.

İktidar bu hakaret karşısında sessiz kalmamalıdır. ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve resmî nota verilmelidir.

Bir kez olsun net bir duruş sergileyin: Kudret ve kuvvet sahibi Amerika değil, Cenab-ı Hak’tır!

Korkmayın. Bu millet, Peygamberine uzanan dile karşı atılacak her onurlu adımın arkasında duracaktır."