Fatih Ertürk yeni dönemde Flash Haber TV’de

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:29

Gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Ertürk, hafta içi her gün gündüz kuşağında Başkent’te Gündem ve haftada bir gün prime time kuşağında Türkiye Nereye programlarını sunmak üzere Flash Haber TV ailesine katıldı.

Daha önce Halk TV ve Tele1’de program yapan Ertürk, Parlamento Muhabirleri Derneği, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi. Meslek yaşamında pek çok ödül alan Fatih Ertürk, yeni yayın döneminde Parlamento Temsilcisi ve Program Yapımcısı olarak Flash Haber TV’ye katıldı.