Fatih, İsmailağa ile anılıyor: Bıçaklanan imam Usta, cemaate bağlı Kuran kursunda hocaymış!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Fatih Camisi, son olarak İsrail tarafından öldürülen terör örgütü Hamas’ın siyasi büro başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Alimler ve Medreseler Birliği, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu ile Özgür Kudüs Platformu tarafından düzenlenen gıyabi cenaze namazı ile gündeme gelmişti.

Namazı, eski Hizbullah İran Sorumlusu ve Alimler ve Medreseler Birliği Başkanı Enver Kılıçarsalan kıldırmıştı. Caminin bulunduğu Fatih, İsmailağa’nın merkez üssü olarak; Fatih Camisi de İsmailağa’nın İstanbul’da etkin olduğu bilinen camiler arasında gösteriliyor.

Saldırıya uğrayan imam Galip Usta’nın da uzun süre İsmailağa’nın Kuran kursunda hocalık yaptığı biliniyor. Usta’nın, Fatih Camisi’ndeki görevine ise “geçici görevlendirme” ile getirildiği iddia ediliyor.

HİZBUT TAHRİR AYRINTISI

Saldırının ardından, Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanan ve son dönemdeki hilafet çağrılarıyla tepki çeken Hizbut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar’ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İsmailağa Kuran kursunda eğitim alan Kar, “İsmailağa Kuran kursundan hocam, aynı zamanda İstanbul Fatih Camisi imamı olan Galip Usta ve bir hafız talebe, cami içinde bıçaklı saldırıya uğramış” ifadelerini kullandı.

BENZER İKİ SALDIRI

Camideki saldırı, İstanbul’da 1998 ve 2006’da camide işlenen cinayetleri anımsattı.

İsmailağa’nın eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun damadı Hızırali Muradoğlu, 1998’de, camide ders verirken silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayet tam olarak aydınlatılamazken saldırı “İsmailağa içinde kavga” olarak adlandırıldı.

İkinci olay 2006’da yaşandı. Bayram Ali Öztürk, İsmailağa Camisi’nde, cemaat müridi olduğu belirtilen Mustafa Erdal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Erdal ise camide linç edildi.

