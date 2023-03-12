Fatih Portakal '20 Mart akşamını not edin' diyerek duyurdu

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:01

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 13:01

2020 yılının son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştığı iddialarını doğrulamasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulundu.



Fotoğraf paylaşan Portakal, "20 Mart akşamını not edin. Eski arkadaşlar, dostlar... Kimiyle farklı kanallarda sahada çalıştım. Kimiyle uzun yıllar yoldaş olduk, dost olduk. Kimiyle Kanal D koridorlarında başlayan arkadaşlıklarım oldu. E şimdi de güzel oldu. Yüzlere bakın iyi insanlar bunlar. Umarım değişmeyiz" notunu düştü.



