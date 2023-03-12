Fatih Portakal '20 Mart akşamını not edin' diyerek duyurdu

Türk televizyonlarının efsane ismi Fatih Portakal ekranlara dönüyor. Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştığı iddialarını doğrulamasının ardından yeni paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:01
Fatih Portakal '20 Mart akşamını not edin' diyerek duyurdu
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2020 yılının son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştığı iddialarını doğrulamasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulundu.

Fotoğraf paylaşan Portakal, "20 Mart akşamını not edin. Eski arkadaşlar, dostlar... Kimiyle farklı kanallarda sahada çalıştım. Kimiyle uzun yıllar yoldaş olduk, dost olduk. Kimiyle Kanal D koridorlarında başlayan arkadaşlıklarım oldu. E şimdi de güzel oldu. Yüzlere bakın iyi insanlar bunlar. Umarım değişmeyiz" notunu düştü.



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