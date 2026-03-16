Fatih'te gelinlik mağazasında korkutan yangın!

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin 1'inci katında bulunan gelinlik mağazasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binanın çatısında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Yaralanan kimsenin olmadığı yangında mağaza sahibi kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Hasar meydana gelen iş yerinde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.