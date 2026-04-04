Fatih'te sit alanında define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cerrahpaşa'da 3. derece arkeolojik sit alanındaki 2 katlı ahşap binanın içinde define arandığını belirledi.
Söz konusu binaya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bina içinde 5,5 metre kazı alanı tespit edilirken, kazı çalışmalarında kullanılan aletler de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.