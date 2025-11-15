Fatih'teki 3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! Fırıncı da gözaltına alındı!

Türkiye'yi adeta sarsan olay İstanbul'da meydana geldi. Almanya'dan tatil için gelen Böcek ailesi yedikleri yemekler sonrası zehirlendi. Olayda, talihsiz aileden, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in yoğun bakımdaki yaşam savaşı sürüyor.

2 TURİST DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Böcek Ailesi'nin Fatih'te konakladığı otelde kalan yabancı uyruklu iki turistte zehirlenme şüphesi ortaya çıktı. İtalyan ve Faslı turistler Mustafa Taamart ve Reda Fakhri, mide bulantısı ve fenalaşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, turistlerin gün içinde dışarıda aynı yemekleri yediği ancak oteldeyken yeme-içme hizmeti olmamasına rağmen sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Bu kritik detay, soruşturmanın seyrini oteldeki su kaynağına çevirdi.

CİNAYET BÜRO DEVREYE GİRDİ

İlk bulgularda ölüme neden olabilecek net bir zehirlenme tespitinin yapılamaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimali gündeme alınarak, olay Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi ve 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporlarında çocukların iç organlarında zehirlenmeyi işaret eden kesin bir bulguya rastlanmaması, dış müdahale şüphesini daha da artırdı.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 8 OLDU!

Öte yandan, Böcek Ailesi'nin Ortaköy'de tükettiği gıdalar (tantuni, midye, kokoreç, sucuk ekmek) üzerindeki incelemeler sürüyor. Ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., mühürlenen Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E. ve lokum satan Fatih T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Otel işletmecisi ve çalışanlarının da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verildi Bu çok yönlü faciayla ilgili tüm gelişmeler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor. Bugün olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sorumlusu, ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi de var.

FIRINCI DA GÖZALTINDA

Böcek ailesinden 3 kişinin ölümü ve 2 kişinin daha zehirlenmesiyle ilgili otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi.