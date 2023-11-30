‘Fatih Terim Fonu’ndan yeni gelişme: Seçil Erzan o fenomenlerle aynı koğuşta

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:12

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:12

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın futbol ve iş dünyasının önemli isimlerinden topladığı milyonlarla oluşturduğu ‘yüksek getirili fonun’ yankıları Türkiye gündeminde yerini koruyor.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Seçil Erzan, dün Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Erzan, bugün, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa yerleştirildi.

11 Nisan’da tutuklanan Erzan, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldı. Erzan, ‘dolandırıcılık’ ve resmi evrakta sahtecilikle suçlanırken Candan kardeşler ise geçen 16 Nisan’da, çok sayıda kişinin ‘ucuz araç’ vaadi ile dolandırıldığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.