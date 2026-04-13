Fatih, Zeytinburnu ve Esenler’de uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında 4 Nisan Cumartesi günü Fatih, Zeytinburnu ve Esenler'de 2 ayrı evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sırasında adreslerde ve şüphelilere ait 3 araçta yapılan aramalarda; 147 bin adet sentetik ecza hap, 11 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 150 gram kokain, 1 kilo beyaz renkli katkı maddesiyle 6 kilo A-M 2021 (bonzai hammaddesi) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.