Fatih'te 32 dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı

Fatih'te, 32 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:50
Fatih'te 32 dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında durumundan şüphelendiği Ş.A'yı durdurdu. Şüphelinin sorgulamasında, 32 ayrı "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan adli makamlarca arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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