Fatih'te 562 bin dolar ile 100 bin Euro bulanan kasayı çalan şüpheliler yakalandı
Fatih'te bir iş yerine girerek içinde 562 bin dolar ile 100 bin Euro bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızların işyerine girerek hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih'te 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda Abdullah K. adlı işadamının işyerine giren hırsızlar işyerinde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak çaldı. Polise başvuran Abdullah K. çalınan çelik kasanın içinde 562 bin dolar ile 100 bin Euro parasının bulunduğunu söyledi.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit ettiler. Görüntülerde çalıntı bir araçla işyerine gelen şüphelilerin içinde para dolu kasayı açamayınca taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eyüphan T.(20) ile Serdar G.(41)'i gözaltına aldı. Eyüphan T.'nin daha önceden 25 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
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