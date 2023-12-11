Fatih'te araç yangını: 2 otomobilde hasar oluştu

Yayınlanma: 11.12.2023 - 06:59

Güncelleme: 11.12.2023 - 08:08

Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'ndeki park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobil, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER YANDAKİ ARACA SIÇRADI

Otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında park halindeki 34 THS 71 plakalı taksiye sıçradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürmek için müdahale etti. Çıkan yangında, araçlarda hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı