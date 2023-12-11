Fatih'te araç yangını: 2 otomobilde hasar oluştu
İstanbul'da sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki alevler yanında park halindeki taksiye sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobil ve taksiye müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının ardından iki araçta da hasar meydana geldi.
Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'ndeki park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobil, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
ALEVLER YANDAKİ ARACA SIÇRADI
Otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında park halindeki 34 THS 71 plakalı taksiye sıçradı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürmek için müdahale etti. Çıkan yangında, araçlarda hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
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